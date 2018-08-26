500 человек эвакуированы из-за пожара в кафе ТРЦ «Гринвич» в Екатеринбурге
Сегодня, 11:40Происшествия
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
26 августа около 9:15 в ТРЦ «Гринвич» на улице 8 Марта в Екатеринбурге произошел пожар, в результате которого были эвакуированы около 500 человек.
Сюжеты: ЕкатеринбургИсточник: Облгазета. ru
26 августа в МЧС поступило сообщение о возгорании в ТРЦ «Гринвич» в Екатеринбурге.
По предварительным данным, причиной пожара стало то, что загорелись жировые отложения в вентиляционной шахте в одном из кафе на третьем этаже здания.
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Благодаря своевременному оповещению автоматической пожарной сигнализации, очаг возгорания обнаружили вовремя, и была организована эвакуации 500 человек, находившихся в помещениях ТРЦ.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей