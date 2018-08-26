500 человек эвакуированы из-за пожара в кафе ТРЦ «Гринвич» в Екатеринбурге

26 августа в МЧС поступило сообщение о возгорании в ТРЦ «Гринвич» в Екатеринбурге.

По предварительным данным, причиной пожара стало то, что загорелись жировые отложения в вентиляционной шахте в одном из кафе на третьем этаже здания.