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#домахорошо
500 человек эвакуированы из-за пожара в кафе ТРЦ «Гринвич» в Екатеринбурге
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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500 человек эвакуированы из-за пожара в кафе ТРЦ «Гринвич» в Екатеринбурге

Сегодня, 11:40Происшествия
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