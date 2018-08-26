Беременная женщина-водитель пострадала в аварии под Каменском-Уральским

Днём 21 августа у деревни Монастырка под Каменском-Уральским перед пассажирским автобусом выскочил легковой автомобиль. В результате столкновения машину отбросило в кювет.

Никто из пассажиров автобуса не пострадал, а женщину-водителя «Лады Калина» с переломами рёбер, левой лопатки и травмой живота доставили в больницу. При госпитализации выяснилось, что женщина находится на последних сроках беременности.