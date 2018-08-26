Беременная женщина-водитель пострадала в аварии под Каменском-Уральским

Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
На трассе под Каменском-Уральским произошло ДТП с участием легкового автомобиля и пассажирского автобуса. Беременная женщина-водитель машины, которая по версии полиции спровоцировала столкновение, с травмами была доставлена в больницу, где родила ребёнка.
Днём 21 августа у деревни Монастырка под Каменском-Уральским перед пассажирским автобусом выскочил легковой автомобиль. В результате столкновения машину отбросило в кювет.
Никто из пассажиров автобуса не пострадал, а женщину-водителя «Лады Калина» с переломами рёбер, левой лопатки и травмой живота доставили в больницу. При госпитализации выяснилось, что женщина находится на последних сроках беременности.
23 августа после хирургического вмешательства пострадавшая родила ребёнка. Медики сообщают о том, что состояние младенца стабильное, его мать вертолётом доставили в Екатеринбург в Областную клиническую больницу, передаёт «Наша газета».
Материалы по теме
Свердловская областьженщинадтпаварияводительКаменск-Уральскиймладенецбеременностьродылегковой автомобиль
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей