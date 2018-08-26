Мотоциклист погиб при столкновении с автомобилем в Екатеринбурге

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На проспекте Космонавтов в Екатеринбурге произошло ДТП, в результате которого столкнулись легковой автомобиль и мотоцикл. Байкера не спас надетый мотошлем, и он погиб до прибытия бригады скорой помощи.
Сюжеты: Екатеринбург
26 августа в Екатеринбурге на проспекте Космонавтов столкнулись автомобиль Toyota Avensis и мотоцикл.
От удара водителя мотоцикла выбросило на проезжую часть, от полученных повреждений он скончался до прибытия медиков. Информация о пострадавших среди пассажиров машины отсутствует, передает сообщество «Екатеринбург-Серов (Online)».
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Сотрудникам дорожной полиции теперь предстоит опрос очевидцев аварии и установление всех обстоятельств произошедшего.
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