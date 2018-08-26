Мотоциклист погиб при столкновении с автомобилем в Екатеринбурге

26 августа в Екатеринбурге на проспекте Космонавтов столкнулись автомобиль Toyota Avensis и мотоцикл.

От удара водителя мотоцикла выбросило на проезжую часть, от полученных повреждений он скончался до прибытия медиков. Информация о пострадавших среди пассажиров машины отсутствует, передает сообщество «Екатеринбург-Серов (Online)».