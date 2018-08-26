Невьянский водитель сбил насмерть пожилого велосипедиста

Утром 25 августа на улице Шевченко в Невьянске автомобиль ВАЗ-2109 сбил пожилого велосипедиста. По предварительной информации дорожной полиции, водитель не справился с управлением, отчего машина выехала на встречную полосу и наехала на пенсионера. После ДТП водитель ВАЗ-2109 скрылся с места аварии, но через некоторое время его задержали сотрудники ГИБДД.

Водителем оказался 24-летний молодой человек, уроженец Невьянска. Пострадавший велосипедист с травмами различной степени тяжести был доставлен в районную больницу, где, к сожалению, скончался,рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.