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#домахорошо
Невьянский водитель сбил насмерть пожилого велосипедиста
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Невьянский водитель сбил насмерть пожилого велосипедиста

Сегодня, 09:00Происшествия
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