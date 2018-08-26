Невьянский водитель сбил насмерть пожилого велосипедиста

Смертельное ДТП произошло на одной из улиц Невьянска. Автомобиль ВАЗ-2109 насмерть сбил пенсионера, который ехал по обочине на велосипеде. Водитель после наезда скрылся с места аварии.
Утром 25 августа на улице Шевченко в Невьянске автомобиль ВАЗ-2109 сбил пожилого велосипедиста. По предварительной информации дорожной полиции, водитель не справился с управлением, отчего машина выехала на встречную полосу и наехала на пенсионера. После ДТП водитель ВАЗ-2109 скрылся с места аварии, но через некоторое время его задержали сотрудники ГИБДД.
Водителем оказался 24-летний молодой человек, уроженец Невьянска. Пострадавший велосипедист с травмами различной степени тяжести был доставлен в районную больницу, где, к сожалению, скончался,рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.
Личность погибшего пенсионера устанавливают полицейские. Известно, что погибшему было от 60 до 65 лет, он был одет в болоньевую куртку, штаны и кепку чёрного цвета. Также следователи опрашивают свидетелей аварии и устанавливают все подробности случившегося, сообщает E1.ru.