Пожар произошел в торговом центре «Богатей» в Серове

Ранним утром 26 августа в здании торгового центра «Богатей» на улице Кирова, 47 произошел пожар. Одновременно с ТЦ загорелась крыша находившейся поблизости овощебазы.

Вместе с собственниками павильонов пожарные организовали эвакуацию и вынесли из здания ценные вещи. В течение 40 минут источники огня были ликвидированы, сообщает «Серов Глобус». Спасатели не допустили распространение пожара, но спасти крышу торгового центра не удалось — она полностью выгорела.