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Пожар произошел в торговом центре «Богатей» в Серове
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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2018 08 26 08 34 00 600x450

Пожар произошел в торговом центре «Богатей» в Серове

Сегодня, 18:55Происшествия
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