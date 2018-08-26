Проверка организована по факту смерти пассажира в ДТП в Богдановиче

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Полиция проведет проверку по факту гибели пассажира автомобиля марки Mercedes 25 августа в Богдановиче.
Сюжеты: ЕкатеринбургИсточник: Главное управление МВД России по Свердловской области
25 августа в 6:05 в Богдановиче на улице Кунавина произошло ДТП. Водитель автомобиля Mercedes, не справившись с управлением, съехал с дороги. Машина перевернулась, мужчина 1981 года рождения, который находился в момент дорожно-транспортного происшествия на пассажирском сидении, скончался до приезда скорой помощи.
Водитель Mercedes госпитализирован, медики диагностировали у него травмы различной степени тяжести.
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Сотрудники территориального ОВД выясняют обстоятельства происшествия. Организована проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение.
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