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Проверка организована по факту смерти пассажира в ДТП в Богдановиче
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Проверка организована по факту смерти пассажира в ДТП в Богдановиче

Сегодня, 13:40Происшествия
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