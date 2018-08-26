Тела двух женщин обнаружены на горно-лыжном комплексе под Екатеринбургом

Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
На юге Екатеринбурга на территории горно-лыжного комплекса Уктус, по информации очевидцев, были обнаружены тела двух женщин. Посетители комплекса сообщили, что обе женщины мертвы, но источники в правоохранительных органах утверждают, что одной из них удалось выжить.
Сюжеты: Екатеринбург
26 августа на территории горно-лыжного комплекса Уктус в лесу обнаружили тела двух женщин. Об этом сообщили очевидцы в сети Интернет.
На территории ГЛК Уктус много полиции, в лесу убили двух женщин,рассказали посетители комплекса в социальных сетях.
По информации «Комсомольской Правды Урал», которая ссылается на источники в правоохранительных органах, у обеих девушек диагностированы черепно-мозговые травмы. Одна из них оказалась жива и доставлена в реанимацию.
Сейчас там полный лес следователей, собаки, ходят с металлоискателями, тело увезли в пакете. Территорию происшествия не огородили,рассказал очевидец журналистам.
Официальные комментарии от полиции отсутствуют. К расследованию случившегося подключился также Следственный комитет России.
Материалы по теме
Свердловская областьсмертьследственный комитетполицияреанимациятравмытелорасследованиедевушкигорные лыжиУктусЕкатеринбург
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей