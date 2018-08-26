Тела двух женщин обнаружены на горно-лыжном комплексе под Екатеринбургом

26 августа на территории горно-лыжного комплекса Уктус в лесу обнаружили тела двух женщин. Об этом сообщили очевидцы в сети Интернет.

На территории ГЛК Уктус много полиции, в лесу убили двух женщин,рассказали посетители комплекса в социальных сетях.

По информации «Комсомольской Правды Урал», которая ссылается на источники в правоохранительных органах, у обеих девушек диагностированы черепно-мозговые травмы. Одна из них оказалась жива и доставлена в реанимацию.

Сейчас там полный лес следователей, собаки, ходят с металлоискателями, тело увезли в пакете. Территорию происшествия не огородили,рассказал очевидец журналистам.