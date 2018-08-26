Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
#домахорошо
Тела двух женщин обнаружены на горно-лыжном комплексе под Екатеринбургом
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
Inx960x640

Тела двух женщин обнаружены на горно-лыжном комплексе под Екатеринбургом

Сегодня, 17:55Происшествия
Читайте
также
«Найден в съемной квартире»: подробности смерти полицейского в Нижнем Тагиле
Тагильчанин получил срок 11,5 лет за привезенный из Перу сувенирный напиток
Покровская пенсионерка обвиняется в проведении несанкционированного митинга