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#домахорошо
Страдающий полной потерей памяти мужчина пропал из больницы Нижнего Тагила
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Страдающий полной потерей памяти мужчина пропал из больницы Нижнего Тагила

Сегодня, 20:45Происшествия
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