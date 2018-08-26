Страдающий полной потерей памяти мужчина пропал из больницы Нижнего Тагила

26 августа на территории Нижнего Тагила пропал Партхайль Валерий Иванович. Мужчину доставили в Нижний Тагил из Качканара, здесь он находился в Демидовской городской больнице с инсультом.

В 12:30 он вышел из больницы, и с тех пор о нём нет никакой информации. Был одет в бежевую футболку с замком на кармане, темно-синие спортивные штаны, бежевые туфли. Родные отмечают, что Валерий Иванович перенёс инсульт, поэтому не может разговаривать и ничего не помнит.