Страдающий полной потерей памяти мужчина пропал из больницы Нижнего Тагила
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Родные и близкие разыскивают Партхайля Валерия Ивановича, пропавшего 26 августа 2018 года. В последний раз его видели в Демидовской городской больнице.
Сюжеты: Нижний Тагил
26 августа на территории Нижнего Тагила пропал Партхайль Валерий Иванович. Мужчину доставили в Нижний Тагил из Качканара, здесь он находился в Демидовской городской больнице с инсультом.
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Фото: Поисковый отряд «Скорпион»
В 12:30 он вышел из больницы, и с тех пор о нём нет никакой информации. Был одет в бежевую футболку с замком на кармане, темно-синие спортивные штаны, бежевые туфли. Родные отмечают, что Валерий Иванович перенёс инсульт, поэтому не может разговаривать и ничего не помнит.
Любую информацию о местонахождении пропавшего мужчины сообщать по номерам 02, 102 или 8(904)172-05-95 и 8(953)380-27-78.
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