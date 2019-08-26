Под Екатеринбургом водитель иномарки пострадал в столкновении с грузовиком
Сегодня, 22:04ПроисшествияФото: E1.RU
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Авария произошла днём 26 августа по дороге на ТЭЦ. Участниками стали автомобиль BMW и грузовик DAF, сообщает E1.
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По предварительной информации дорожной полиции, водитель DAF, выезжая с прилегающей территории с базы «Монетки», не предоставил преимущество в движении машине BMW. В результате иномарка въехала в заднюю часть грузового автомобиля.
Куски авто разбросаны на большом расстоянии. Жаль участников,сообщила журналистам очевидица аварии.
18-летний водитель BMW попал в больницу с травмами различной степени тяжести. Сообщается, что он получил права три месяца назад. По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства уточняются.
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