Свердловчанка попросила друзей наказать родственника, «трогавшего» ее дочерей

Свердловчанка попросила друзей наказать родственника, «трогавшего» ее дочерей

Сегодня, 22:06ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
В Верхней Пышме мать двоих девочек вместе с друзьями подозреваются в убийстве родственника ее бывшего мужа. Они заподозрили мужчину в педофилии, сообщает «КП-Екатеринбург».

В пресс-службе районного суда рассказали, что всем троим предъявлено обвинение в убийстве с особой жестокостью. 25 августа суд оставил их под стражей.

Мать девочек попросила тетю экс-супруга забрать их к себе погостить. За детьми приехал муж тети. Утром девочки рассказали матери, что дядя трогал их за интимные места. Женщина позвонила своим приятелям, и они поехали к мужчине. После их визита он скончался в реанимации от черепно-мозговой травмы.

Знакомая женщины рассказала, что дети решили таким образом пошутить, а взрослые решили, что мужчина педофил.

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