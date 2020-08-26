Свердловчанка попросила друзей наказать родственника, «трогавшего» ее дочерей

В Верхней Пышме мать двоих девочек вместе с друзьями подозреваются в убийстве родственника ее бывшего мужа. Они заподозрили мужчину в педофилии, сообщает «КП-Екатеринбург».

В пресс-службе районного суда рассказали, что всем троим предъявлено обвинение в убийстве с особой жестокостью. 25 августа суд оставил их под стражей. Мать девочек попросила тетю экс-супруга забрать их к себе погостить. За детьми приехал муж тети. Утром девочки рассказали матери, что дядя трогал их за интимные места. Женщина позвонила своим приятелям, и они поехали к мужчине. После их визита он скончался в реанимации от черепно-мозговой травмы. Знакомая женщины рассказала, что дети решили таким образом пошутить, а взрослые решили, что мужчина педофил.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter