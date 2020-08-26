Стали известны результаты полиграфа по делу свердловского депутата Коркина

Трагедия произошла на реке Сосьва в сентябре 2019 года. На рыбалке находились восемь мужчин на двух лодках. В одной из них и произошел выстрел, 30-летний предприниматель Сергей Титов был ранен в голову и через пять месяцев скончался.
По результатам проверки на полиграфе, после заданных вопросов о причастности депутата ЛДПР Коркина, было установлено, что выстрелил в Титова именно он, но ненамеренно.
По словам адвоката матери убитого Дмитрия Жикина, изначально Коркин проходил по делу как свидетель и утверждал, что стоял к Титову спиной. Следователи провели расследование в течении года и возбудили уголовное дело против депутата по статье «Убийство по неосторожности» (ч. 1 ст. 109 УК РФ).
В деле имеются несостыковки. Охотничье ружье ИЖ-27 было абсолютно исправно, участники поездки говорят, что не видели момент выстрела. Однако полиграф показал, что некоторые говорят неправду. Все свидетели сказали, что употребляли спиртные напитки, хотя депутат утверждал, что не пил.
В пользу Коркина говорят отсутствие отпечатков на винтовке и пороховых газов выстрела на руках и одежде.
Напомним, что накануне был вынесен приговор свердловчанину, который убил двухлетнюю девочку из-за пролитого спирта.