В Асбесте скончался один из пострадавших в ЧП на заводе «ФОРЭС»

Происшествие случилось на предприятии в ночь на 21 августа. Рабочими был превышен лимит функционирования спецоборудования. Вместо трех часов устройство использовалось более шести, в результате чего в емкости могло образоваться высокое давление с последующим мощным хлопком. В результате происшествия пострадали двое сотрудников. Один получил 70% ожогов тела, а второй — 20-25%.