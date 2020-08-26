В Екатеринбурге на на крышу ТЮЗа посадили «красного человечка»

В Екатеринбурге на на крышу ТЮЗа посадили «красного человечка»

Сегодня, 15:36ПроисшествияФото: группа Stenograffia/Facebook
В Екатеринбурге появился новый арт-объект — «красный человечек» художника Александра Люблинского, сообщает пресс-служба фестиваля «Стенограффия».

Объект посвящен 90-летию Театра юного зрителя.

По словам автора объекта, художника Александра Люблинского, в человечек был сделан специально под архитектуру ТЮЗа.

Фигурка деревянная, примерно в два раза больше человека. Целью данного арт-объекта является внесение ярких красок в города.

Петербуржец Александр Люблинский известен своими объектам «Красные человечки». Они установлены разных городах мира: Москве, Стамбуле, Париже и других.

Напомним, что в рамках фестиваля «Стеннография» художник Покрас Лампас разрисовал граффити здание завода.

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