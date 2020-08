В Нижнем Тагиле обокрали магазин меховой одежды Elena Furs, расположенный на улице Вязовской, сообщают «Все новости» со ссылкой на собственные источники.

По словам источника, происшествие случилось ночью 25 августа. Следы взлома обнаружены не были, все витрины и окна целые. Камеры в магазине отсутствуют, а датчики движения похитители завесили носками. Предварительный ущерб составил 22 миллиона рублей, всего украдено 110 шуб и сейф с 800 тысячами рублей. Напомним, что трое жителей Нижнего Тагила обвиняются ограблении комиссионного магазина, расположенного на улице Космонавтов.

