В Свердловской области второй раз за неделю «заминировали» ТЭЦ Вексельберга

Кроме как провокаторами и трусами авторов этих «сенсаций» назвать сложно, они ведь не подписывают свои бесполезные послания. Они прекрасно понимают, что за ними рано или поздно придут сыщики уголовного розыска или наши коллеги из ФСБ, поэтому и предательски гасятся где-то за бугром, сказал полковник Горелых.