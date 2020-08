В Свердловской области второй раз за неделю «заминировали» ТЭЦ Вексельберга

По всей России, в том числе и в Свердловской области второй раз за неделю из-за сообщения о «минировании» эвакуировали тепловые электростанции подконтрольные группе ПАО «Т-Плюс» (бенефициар — миллиардер Виктор Вексельберг), пишет Znak.

По данным издания, силовики проверяют станции, расположенные в Саратовской и Свердловской областях. Отмечается, что сообщение о взрывном устройстве поступило утром, а на какой именно станции — не уточнялось. Поэтому было принято решение эвакуировать все станции. В «Т-Плюс» отметили, что на подачу горячей воды это не повлияло, так как весь оперативный персонал остался на рабочих местах. Как рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, сегодня на ТЭЦ взрывных устройств обнаружено не было. Кроме как провокаторами и трусами авторов этих «сенсаций» назвать сложно, они ведь не подписывают свои бесполезные послания. Они прекрасно понимают, что за ними рано или поздно придут сыщики уголовного розыска или наши коллеги из ФСБ, поэтому и предательски гасятся где-то за бугром, сказал полковник Горелых. Напомним, в понедельник филиалы «Т-Плюс» были эвакуированы из-за сообщения о минировании.

