Жителей Екатеринбурга напугали кружившие над городом военные самолёты

В пресс-службе ЦВО сообщили, что техника задействована в тренировках к международному форуму «Армия-2020». Мероприятие пройдёт на полигоне «Свердловский», там будет проведён учебный бой, однако военные самолеты и вертолеты можно заметить на Сортировке, в Академическом, Елизавете, а также в коттеджном поселке «Ромашкино».