2,2 млн лишились 16 пенсионеров в Екатеринбурге отдав их «дальней родственнице»

16 пенсионеров попались на уловки 45-летней жительницы одной из стран ближнего зарубежья. Они отдали ей 2,2 миллиона рублей. Сама подозреваемая представлялась дальней родственницей.

Суд рассмотрит дело по статьям за кражу и мошенничество, пишет Znak со ссылкой на УМВД Екатеринбурга. По данным следствия, злоумышленница знакомилась с пенсионерами на улице. Она выбирала в основном женщин и представлялась дальней родственницей. Потом она просила деньги, чтобы оплатить якобы задержанный таможней товар или на другие цели. В основном женщины доверялись и давали от 30 до 400 тысяч рублей. Один из эпизодов произошел на улице Братская. Обвиняемая убедила пожилую женщину в том, что она является сестрой снохи. В пресс-группе отметили, что потерпевшая сама сказала ее имя и обвиняемая его просто подтвердила. После этого женщина помогла бабушке сходить по делам, а потом вместе с ней пришла в ее дом. В ходе общения злоумышленница рассказала, что занимается торговлей и на таможне у нее задержали товар. Чтобы его забрать, нужно 200 тысяч рублей. Она попросила деньги в дол у пенсионерки, но смогла сразу дать только 100 тысяч, собрав все накопления, пенсию и подаренные на день рождения средства. После получения денег обвиняемая скрылась. Пенсионерка позвонила брату и рассказала о встрече, на что тот ответил, что та, о которой идет речь находится дома. После этого женщина обратилась в полицию. Теперь обвиняемой грозит до пяти лет лишения свободы. Напомним, в Екатеринбурге за минувшие выходные мошенники выманили у граждан 6,2 миллиона рублей. За три дня жители Екатеринбурга отправили 6,2 млн лже-сотрудникам банков

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter