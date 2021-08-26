Две легковушки столкнулись на улице Перова в Нижнем Тагиле

Инцидент случился 26 августа, около 19.00. Об этом редакции TagilCity.ru рассказала свидетельница произошедшего Юлия. По ее словам, на место происшествия прибыли пожарные, полицейские и врачи «скорой помощи».
На фотографиях с места событий можно увидеть, что один легковой автомобиль белого цвета врезался в заднюю часть другой машины. Также у обеих машин поднят капот.
В Отделе пропаганды ГИБДД TagilCity.ru сообщили, что транспортные средства получили механические повреждения. Возможно, в инциденте есть пострадавшие.
Напомним, 16 августа три иномарки получили механические повреждения в массовой аварии в центре Нижнего Тагила. Пострадавших людей в аварии нет.