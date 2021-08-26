Экстренную посадку в Уфе совершил самолет из Екатеринбурга

Самолет компании UTair, летевший из Екатеринбурга в Самару совершил экстренную посадку в Уфе на запасном аэродроме. Об этом сообщила пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

По данному факту Уфимская транспортная прокуратура начала проверку судна ATR-72. Будет выяснено, не нарушалась ли при этом безопасность полетов. Причиной посадки стала техническая неисправность. Всего на борту находилось 60 пассажиров. Посадка прошла благополучно, никто не пострадал. Для дальнейшего перелета клиентам предоставлен запасной борт. Напомним, 1 июля 2021 года в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге во время набора высоты самолет «Аэрофлота» столкнулся с птицами. Командир борта решил продолжить полет, так как сбоев в бортовой системе не было. На боту в это время находились 141 пассажир, в том числе 37 детей, а также шесть членов экипажа. Летевший в Геленжик из Екатеринбура самолет со 141 пассажиром столкнулся с птицами

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