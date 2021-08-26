Эвакуацию из здания администрации Нижнего Тагила провели пожарные

Эвакуацию из здания администрации Нижнего Тагила провели пожарные
Эвакуацию из здания администрации Нижнего Тагила провели пожарные
Сегодня, 16:38ПроисшествияФото: TagilCity.ru
Из здания администрации Нижнего Тагила, расположенного на улице Пархоменко, 1а, была проведена эвакуация людей пожарными службами. Об этом TagilCity.ru сообщили очевидцы.

В администрации города данный факт подтвердили и пояснили, что это была тренировочная эвакуация в случае угрозы пожарной безопасности.

Подобные тренировки проводятся 2 раза в год. Главная задача — проверить работоспособность пожарно-охранной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре, оценить, как организована эвакуация из здания, рассказали TagilCity.ru в пресс-службе администрации.

Фото:пресс-служба администрации Нижнего Тагила

Там отметили, что планируется отработать вопросы по взаимодействию с силами постоянной готовности единой государственной системы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. К ней относятся противопожарная служба и Центр защиты населения.

После тренировки прошло методическое занятие по порядку оказания первой помощи пострадавшему и использования первичных средств пожаротушения. Занятие провели сотрудники профессиональных аварийно-спасательных формирований — спасатели и пожарные, добавили в администрации.

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний Тагил
администрациямэрияНижний Тагил
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы