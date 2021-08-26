Эвакуацию из здания администрации Нижнего Тагила провели пожарные

В администрации города данный факт подтвердили и пояснили, что это была тренировочная эвакуация в случае угрозы пожарной безопасности.
Подобные тренировки проводятся 2 раза в год. Главная задача — проверить работоспособность пожарно-охранной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре, оценить, как организована эвакуация из здания, рассказали TagilCity.ru в пресс-службе администрации.
Там отметили, что планируется отработать вопросы по взаимодействию с силами постоянной готовности единой государственной системы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. К ней относятся противопожарная служба и Центр защиты населения.
После тренировки прошло методическое занятие по порядку оказания первой помощи пострадавшему и использования первичных средств пожаротушения. Занятие провели сотрудники профессиональных аварийно-спасательных формирований — спасатели и пожарные, добавили в администрации.