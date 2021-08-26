Много-много пожарных расчётов: очевидец снял видео лесного пожара под Первоуральском

Уже несколько суток подряд в лесах под Первоуральском бушует огненная стихия — обгорелые пни, тлеющие листья и обожженные деревья. Житель города поделился с редакцией TagilCity.ru эксклюзивным видео из самого пекла.

Просёлочная дорога уходит, петляя, в лес. Приветливое солнышко выглядывает через ветки деревьев. Спустя пару секунд на ролике становится видно небольшое задымление, где-то там, впереди. Проходит ещё немного времени, и всё вокруг начинает тонуть в едком дыму, который, кажется, вот-вот пронзит тебя всего насквозь. Фото: скриншот Эти кадры не из нового апокалиптического блокбастера, а из пригорода Первоуральска. Проходит ещё несколько секунд… за окном машины мелькают обгоревшие деревья, почерневшие ветки ели тонут в белом дыму. Вдоль обочины стоят разные ёмкости — спасатели, набирая воду в ближайших водоёмах, тушили огонь всеми подручными средствами. Людей вокруг нет, только огненная стихия и едкий дым, тлеющие пни и сломанные ветки. И сильный запах гари. Фото: скриншот Ещё одно напоминание о том, что лес не бросили, его спасают — это черный шланг, простирающийся вдоль дороги. Ни зверей, ни птиц, ни звука. Такое ощущение, что время остановилось. И только шум мотора нашей машины напоминает, что мы живые, и едем в самое пекло. Видео: подписчик TagilCity.ru Дым становится всё гуще, всё… дальше ехать нельзя. МЧС, администрация, полиция совместными усилиями яростно организуют мероприятия по тушению пожара. Тушит вертолет… и много-много пожарных расчётов. Напомним, пожар под Первоуральском разгорелся сразу в нескольких местах. Вечером 25 августа возгорание удалось локализовать, угрозы для населённых пунктов нет. Площадь пожара под Первоуральском увеличилась до 760 гектар 10 Фото Бoльше ста челoвек не мoгут справиться с лесными пoжарами на Урале. Плoщадь вoзгoрания у oзера Глухoгo увеличилась на треть за пoследние сутки.

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