Много-много пожарных расчётов: очевидец снял видео лесного пожара под Первоуральском

Много-много пожарных расчётов: очевидец снял видео лесного пожара под Первоуральском
Много-много пожарных расчётов: очевидец снял видео лесного пожара под Первоуральском
Сегодня, 12:39ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
Уже несколько суток подряд в лесах под Первоуральском бушует огненная стихия — обгорелые пни, тлеющие листья и обожженные деревья. Житель города поделился с редакцией TagilCity.ru эксклюзивным видео из самого пекла.

Просёлочная дорога уходит, петляя, в лес. Приветливое солнышко выглядывает через ветки деревьев. Спустя пару секунд на ролике становится видно небольшое задымление, где-то там, впереди. Проходит ещё немного времени, и всё вокруг начинает тонуть в едком дыму, который, кажется, вот-вот пронзит тебя всего насквозь.

Фото:скриншот

Эти кадры не из нового апокалиптического блокбастера, а из пригорода Первоуральска.

Проходит ещё несколько секунд… за окном машины мелькают обгоревшие деревья, почерневшие ветки ели тонут в белом дыму. Вдоль обочины стоят разные ёмкости — спасатели, набирая воду в ближайших водоёмах, тушили огонь всеми подручными средствами. Людей вокруг нет, только огненная стихия и едкий дым, тлеющие пни и сломанные ветки. И сильный запах гари.

Фото:скриншот

Ещё одно напоминание о том, что лес не бросили, его спасают — это черный шланг, простирающийся вдоль дороги.

Ни зверей, ни птиц, ни звука. Такое ощущение, что время остановилось. И только шум мотора нашей машины напоминает, что мы живые, и едем в самое пекло.

Видео:подписчик TagilCity.ru

Дым становится всё гуще, всё… дальше ехать нельзя. МЧС, администрация, полиция совместными усилиями яростно организуют мероприятия по тушению пожара. Тушит вертолет… и много-много пожарных расчётов.

Напомним, пожар под Первоуральском разгорелся сразу в нескольких местах. Вечером 25 августа возгорание удалось локализовать, угрозы для населённых пунктов нет.

Сюжеты:
ПервоуральскЭксклюзив
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