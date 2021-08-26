Подозреваемый в убийстве 9-летней девочки в Тюмени доставлен на место преступления

Подозреваемого у убийстве 9-летней школьницы Насти Муравьевой в Тюмени 26 августа привозили на улицу Судостроителей, 26 в жилье, которое он снимал. Там был проведен следственный эксперимент.

Квартира располагается на первом этаже. На данный момент она опечатана, пишет «Наш Город». Подозреваемого в убийстве пропавшей 1,5 месяца назад школьницы задержали 25 августа. Его фамилия засекречена, но известно, что зовут его Виталий и ему 40 лет. Он прибыл в Тюмень из Сургута. Он снимал жилье в соседнем доме с пансионатом, где жила погибшая. Работал он на Лесобазе на заводе по изготовлению мебели. Мужчина, по словам коллег, служил в спецназе и подрабатывал участковым уполномоченным в ХМАО. Он создавал впечатление исполнительного и ответственного человека. В употреблении алкоголя заметен не был. Соседи рассказали, что в съемную квартиру он переехал после ссоры с женой. В день пропажи, 30 июня, школьница пошла в тот двор, где проживал подозреваемый. Она решила поймать бесплатный Wi-Fi, чтобы поиграть в телефоне. По одной из версий, подозреваемый находился в состоянии алкогольного опьянения. Пока детали убийства не раскрываются. После того, как мужчина расправился с девочкой, он выбросил тело на озеро Оборочное. Останки он вывез на машине. После следственного эксперимента в квартире, его повезли на место, где он оставил труп. Далее он был доставлен на допрос.

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