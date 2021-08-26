Пьяный водитель угонял от инспекторов ДПС и устроил аварию в Ирбите

Пьяный водитель угонял от инспекторов ДПС и устроил аварию в Ирбите
Пьяный водитель угонял от инспекторов ДПС и устроил аварию в Ирбите
Сегодня, 21:17ПроисшествияФото: УГИБДД по Свердловской области
Водитель «УАЗа», находясь в состоянии алкогольного опьянения, врезался в легковой автомобиль и перевернулся, пытаясь уйти от инспекторов ДПС в Ирбите.

Сотрудники правоохранительных органов попытались для проверки документов остановить отечественный автомобиль, но водитель решил проигнорировать требование и предпринял попытку скрыться. Угоняя, водитель «УАЗа» врезался в Lada, двигавшуюся в попутном направлении. В результате отечественный автомобиль перевернулся.

Травмы различной степени тяжести получили водитель и пассажир автомобиля «УАЗ». Они были доставлены в отделение местной больницы, сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на УГИБДД по Свердловской области. Отмечается, что водитель находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

В дальнейшем было установлено, что мужчина лишили прав за пьяное вождение. Теперь на него было составлено 14 административных протоколов. Сам уралец был задержан на 14 суток.

Напомним, 14 августа наряды ДПС устроили погоню за нарушителем на автодороге Екатеринбург — Серов. Водитель игнорировал требования остановиться и нарушал ПДД.

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