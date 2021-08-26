В Свердловской области 14 лесных пожаров взяли под контроль

26 августа в тушении возгораний приняли участие более 309-и профессиональных работников, сообщает МЧС России.
Несмотря на то, что в данный момент в Свердловской области зафиксировано 60 природных пожаров, специалисты добились полной ликвидации за последние сутки 14 очагов возгорания.
Напомним, что выяснение о возникновении природных пожаров рядом с жилыми пунктами привело к возбуждению трех административных расследований.
Сейчас опасности уже нет и уровень ПДК в районах с возгоранием находится ве норме, МЧС напоминает свердловчанам о соблюдении введённого в регионе противопожарного режима.