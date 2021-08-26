Взрыв из-за смертника прогремел в аэропорту Кабула в Афганистане

Взрыв случился у ворот аэропорта Кабула в Афганистане. Информацию также подтвердили в Пентагоне. Позже стало известно, что, предположительно, инцидент произошел из-за смертника.

Изначально пресс-секретарь американского Министерства обороны Джон Кирби сообщал, что обошлось без пострадавших. В ведомстве пообещали предоставить дополнительную информацию, когда будет такая возможность. Теперь местные СМИ передают, что взрыв совершил смертник, пишет «Комсомольская правда». Крупная атака смертника и небольшая перестрелка бойца и коалиции,написал в Twitter афганский журналист Биляль Сарвари. О том, что в скором времени в аэропорту может произойти террористический акт, ранее предупреждало министерство обороны Великобритании. Телеканал CNN передает, что в результате инцидента пострадали граждане Афганистана. На данный момент нет информации о пострадавших среди граждан Соединенных Штатов Америки. Отмечается, что свыше 500 человек погибли в аэропорту Кабула с момента начала эвакуации американскими военными людей из Афганистана. Об этом заявил посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов. В кабульском аэропорту бардак, американцы там реально не могут ничего обеспечить,цитирует его слова ТАСС. Теперь СМИ сообщают, что после взрыва у аэропорта Кабула началась перестрелка. МИР РФ предупреждает о возможности второго теракта в аэропорту, сообщает «РЕН ТВ». Напомним, 15 августа, после вывода американских войск, талибы начали массовое наступление на крупные города Афганистана. Они захватили дворец президента Ашрафа Гани, который сбежал. Захват власти и побег президента: что происходит в Афганистане после вывода войск США

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