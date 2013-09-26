Сегодня утром на проспекте Мира в Нижнем Тагиле авария: сбит пешеход (ФОТО)

Напомним, накануне, произошла серьезная авария также с участием пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте (пострадавший сейчас в коме). Кроме того, к сожалению, пешеходный переход не залог безопасности, необходимо всегда быть предельно внимательным, особенно, когда вы переходите дорогу с детьми.