Сегодня утром на проспекте Мира в Нижнем Тагиле авария: сбит пешеход (ФОТО)
26 сентября 2013, 14:00Происшествия
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Сегодняшним утром, в 7:35, на проспекте Мира у дома №4 водитель Toyota, мужчина 1980 года рождения, сбил пешехода, который переходил проезжую часть по пешеходному переходу.
В результате ДТП пешеход, мужчина 1978 года рождения, получил травмы: ушиб шейного отдела позвоночника, ушибленная рана волосистой части головы. Об этом сообщает Отделение пропаганды ГИБДД.
Напомним, накануне, произошла серьезная авария также с участием пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте (пострадавший сейчас в коме). Кроме того, к сожалению, пешеходный переход не залог безопасности, необходимо всегда быть предельно внимательным, особенно, когда вы переходите дорогу с детьми.
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Фото Отделения пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.
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