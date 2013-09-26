В Черноисточинске ДТП: сбитый пешеход в коме (ФОТО)
26 сентября 2013, 11:45Происшествия
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Вчерашним вечером в 22:00 в Черноисточинске напротив дома №7е по улице Советская произошло серьезное ДТП с участием пешехода.
Как сообщают в Отделении пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила, водитель ВАЗ-2112, мужчина 1990 года рождения, житель поселка Висим, сбил пешехода, переходящего проезжую часть в неустановленном месте.
До настоящего момента неизвестна личность пострадавшего. Сообщается, что он ростом 170см и худощавого телосложения, одет в джинсы, кожаную жилетку, красную рубаху, а на теле множественные татуировки. Он госпитализирован в 3 травматологическое отделение с диагнозом: закрытая черепно-мозговая травма, перелом лобной теменной кости черепа, кома 1 и 2 степени.
Фото транспортного средства предоставлено Отделением пропаганды ГИБДД.
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