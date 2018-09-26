Годовалая девочка получила сотрясение мозга на борту самолета до Екатеринбурга

По словам представителей аэропорта Кольцово, 25 сентября в 00:50 из самолета, прилетевшего в Екатеринбург из Симферополя, была госпитализирована девочка в одну из больниц города. Перед этим медики аэропорта оказали ребенку необходимую медицинскую помощь.