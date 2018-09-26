Годовалая девочка получила сотрясение мозга на борту самолета до Екатеринбурга
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25 сентября ребенок с сотрясением мозга был госпитализирован с рейса Симферополь – Екатеринбург. По предварительным данным, девочка упала в проход между сидениями во время турбулентности.
Сюжеты: Екатеринбург
По словам представителей аэропорта Кольцово, 25 сентября в 00:50 из самолета, прилетевшего в Екатеринбург из Симферополя, была госпитализирована девочка в одну из больниц города. Перед этим медики аэропорта оказали ребенку необходимую медицинскую помощь.
По предварительным данным, во время турбулентности ребенок упал в проход между сидениями, пишет Ura.ru.
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