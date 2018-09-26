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Годовалая девочка получила сотрясение мозга на борту самолета до Екатеринбурга
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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V rossii sozdadut chernyy spisok aviapassazhirov 1

Годовалая девочка получила сотрясение мозга на борту самолета до Екатеринбурга

Сегодня, 10:00Происшествия
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