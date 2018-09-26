Подозревамый в поджоге автомобиля разыскивается в Нижнем Тагиле

Следствие установило, что 30 апреля 2018 года около 15:30 данный мужчина поджог автомобиль Hyunday Sonata, который находился на стоянке возле офисов на улице Носова. Причиненный ущерб составил 200 тысяч рублей.

В тот день подозреваемый был пьян. Возле офисов он просил у людей деньги, однако ему отказали. В отместку мужчина поставил под один из автомобилей ведро с мусором и поджог.

Полиция нашла Белякина, его оставили под подпиской о невыезде. Однако будучи склонным к бродяжничеству, он скрылся от органов следствия и сейчас находится в розыске.

Фото: МУ МВД России «Нижнетагильское»