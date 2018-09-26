Подозревамый в поджоге автомобиля разыскивается в Нижнем Тагиле

Сотрудники нижнетагильской полиции разыскивают Белякина Владимира Александровича 1963 года рождения, который подозревается в поджоге автомобиля Hyunday Sonata.
Следствие установило, что 30 апреля 2018 года около 15:30 данный мужчина поджог автомобиль Hyunday Sonata, который находился на стоянке возле офисов на улице Носова. Причиненный ущерб составил 200 тысяч рублей.
В тот день подозреваемый был пьян. Возле офисов он просил у людей деньги, однако ему отказали. В отместку мужчина поставил под один из автомобилей ведро с мусором и поджог.
Полиция нашла Белякина, его оставили под подпиской о невыезде. Однако будучи склонным к бродяжничеству, он скрылся от органов следствия и сейчас находится в розыске.
Всех, кто располагает информацией о местонахождении подозреваемого, просят позвонить в отдел полиции № 16 МУ МВД России «Нижнетагильское» по телефонам: 97-64-02 — дежурная часть, либо 97-64-78 — группа розыска.