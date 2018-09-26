Подростки заманили в лес и избили инвалида в поселке Рефтинский

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В поселке Рефтинский Свердловской области несовершеннолетние парни избили 23-летнего инвалида. 12-летний подросток снимал происходящее на видео.
23-летний парень является инвалидом из-за задержки развития. Некоторое время назад он увидел в магазине, как подростки пытаются что-то украсть и сообщил продавцам. Те, в свою очередь, вызвали полицию.
Подростки решили отомстить инвалиду. Подкараулив его на улице, завели в лес на берегу водохранилища и избили.
Сотрудники полиции начали проверку по факту происшествия, пишет Ura.ru.
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