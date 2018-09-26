Женщина попала под колёса автобуса в Екатеринбурге

25 сентября возле дома по улице Щербакова, 115 автобус совершил наезд на 55-летнюю местную жительницу, которая переходила дорогу по пешеходному переходу.

От удара лобовое стекло автобуса треснуло, а женщина получила травму голову. В тяжёлом состоянии она была доставлена в одну из городских больниц, сообщает E1.ru.