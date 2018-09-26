Женщина попала под колёса автобуса в Екатеринбурге

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На Уктусе произошло ДТП с участием пассажирского автобуса и 55-летней женщины. По предварительной информации водитель совершил наезд на переходящую по «зебре» екатеринбурженку. Пострадавшую в тяжёлом состоянии доставили в больницу.
Сюжеты: Екатеринбург
25 сентября возле дома по улице Щербакова, 115 автобус совершил наезд на 55-летнюю местную жительницу, которая переходила дорогу по пешеходному переходу.
От удара лобовое стекло автобуса треснуло, а женщина получила травму голову. В тяжёлом состоянии она была доставлена в одну из городских больниц, сообщает E1.ru.
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По предварительной информации дорожной полиции, в аварии виноват водитель автобуса, который проехал на красный сигнал светофора.
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