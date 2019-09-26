Свердловчанин забил мужчину металлической трубой за оскорбление сожительницы
Сегодня, 11:51ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
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Житель поселка Атымья под Ивделем Александр Корепанов осужден за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего, сообщает региональная прокуратура.
Следствием установлено, что подсудимый 13 мая этого года, будучи в состоянии алкогольного опьянения, испытывая к потерпевшему неприязнь из-за оскорбления последним его бывшей сожительницы, причинил мужчине телесные повреждения. Корепанов взял металлическую трубу и нанес ей не менее 20 ударов потерпевшему. После полученных травм мужчина скончался спустя непродолжительное время.
Суд приговорил Корепанова к 10 годам и 6 месяцам в колонии особого режима.
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