Свердловчанин забил мужчину металлической трубой за оскорбление сожительницы

Следствием установлено, что подсудимый 13 мая этого года, будучи в состоянии алкогольного опьянения, испытывая к потерпевшему неприязнь из-за оскорбления последним его бывшей сожительницы, причинил мужчине телесные повреждения. Корепанов взял металлическую трубу и нанес ей не менее 20 ударов потерпевшему. После полученных травм мужчина скончался спустя непродолжительное время.