В Барнауле из-за жесткой посадки самолета пострадали 49 человек
Сегодня, 08:57ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
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49 человек пострадали из-за жесткой посадки Boeing 767-300 в аэропорту Барнаула, пишет РИА Новости.
На борту авиакомпании «Азур Эйр» находился 341 человек. По предварительной информации, задымилась одна из стоек шасси. После посадки Боинга пассажиров вывели из самолета по аварийным трапам. Отмечается, что службы аэропорта сработали оперативно.
Медицинская помощь понадобилась 49 пассажирам, госпитализация потребовалась одной пассажирке.
По факту ЧП начата проверка прокуратуры, также ситуация находится на контроле регионального правительства.
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