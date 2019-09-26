В Башкирии управляющая банка похитила 43 миллиона рублей ради любовника
Башкирское издание mkset.ru выяснило, что управляющая местным отделением банка «Открытие» Лиана Латипова до кражи 43 миллионов рублей самовольно выводила деньги, чтобы помочь любовнику. Журналисты подробно рассказали, как действовала Латипова и на чём попалась.
По данным mkset.ru, женщина выдавала из банка крупные суммы под 3-5% партнёрам своего любовника Альмира Аминева и после возвращала заёмные средства в кассу, а проценты оставляла себе. На вырученные средства Латипова отдыхала заграницей, приобрела квартиру и авто. Позже, как пишут журналисты, схему раскрыла кассир Лилия Азнабаева, но вместо того, чтобы раскрыть коллегу, подключилась к ней и тоже начала «зарабатывать».
В июле 2019 года после проверки службы безопасности Лилия Азнабаева была задержана, а в кассе обнаружили недостачу в 6,5 миллионов рублей. Латипова в это время ушла в отпуск, а после её возвращения снова была обнаружена недостача — теперь в 43 миллиона рублей. Как пояснили источники mkset.ru, похитить деньги можно было двумя способами. Первый — выдача кредитных карт «левым» клиентам и снятие денег. Второй — отключение смс-уведомлений пожилых клиентов, которые не пользуются интернет-услугой, и снятие средств с их вкладов.
Ещё одним фигурантом журналистского расследования стал сотрудник МВД Раиль Миргалеев. По информации издания, Альмир Аминев тоже участвовал в выдаче липовых кредитов, а если заёмщики не спешили возвращать деньги, обращался к помощи Миргалеева. Издание не связывает Миргалеева и Латипову напрямую, но всё его имущество в общей сложности на 34 миллиона рублей — семь квартир в Уфе, два парковочных места, два жилых дома с участками, коттедж, садовые участки в пригороде и две квартиры в крымской Евпатории — на данный момент арестовано.
Лиана Латипова и Лилия Азнабаева находятся под следствием. Где находятся украденные 43 миллиона рублей, как пишут журналисты, неизвестно.