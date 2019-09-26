В Башкирии управляющая банка похитила 43 миллиона рублей ради любовника

По данным mkset.ru, женщина выдавала из банка крупные суммы под 3-5% партнёрам своего любовника Альмира Аминева и после возвращала заёмные средства в кассу, а проценты оставляла себе. На вырученные средства Латипова отдыхала заграницей, приобрела квартиру и авто. Позже, как пишут журналисты, схему раскрыла кассир Лилия Азнабаева, но вместо того, чтобы раскрыть коллегу, подключилась к ней и тоже начала «зарабатывать».

В июле 2019 года после проверки службы безопасности Лилия Азнабаева была задержана, а в кассе обнаружили недостачу в 6,5 миллионов рублей. Латипова в это время ушла в отпуск, а после её возвращения снова была обнаружена недостача — теперь в 43 миллиона рублей. Как пояснили источники mkset.ru, похитить деньги можно было двумя способами. Первый — выдача кредитных карт «левым» клиентам и снятие денег. Второй — отключение смс-уведомлений пожилых клиентов, которые не пользуются интернет-услугой, и снятие средств с их вкладов.

Ещё одним фигурантом журналистского расследования стал сотрудник МВД Раиль Миргалеев. По информации издания, Альмир Аминев тоже участвовал в выдаче липовых кредитов, а если заёмщики не спешили возвращать деньги, обращался к помощи Миргалеева. Издание не связывает Миргалеева и Латипову напрямую, но всё его имущество в общей сложности на 34 миллиона рублей — семь квартир в Уфе, два парковочных места, два жилых дома с участками, коттедж, садовые участки в пригороде и две квартиры в крымской Евпатории — на данный момент арестовано.