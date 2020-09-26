На Урале пассажирский поезд сбил бурого медведя

Машинист пассажирского поезда № 337 Екатеринбург — Приобье предпринял экстренное торможение, однако животное было сбито. Никто из людей при этом не пострадал.
Медведь, несмотря на удар, смог скрыться. Кровь и следы вели в ближайший лес.
Как сообщают в Уральском управлении МВД на транспорте, на место происшествия направлена следственно-оперативная группа, которая должна установить все обстоятельства.
Напомним, сейчас поступает много сообщений о том, что медведи выходят к людям. Они были замечены в Нижнем Тагиле, Североуральске, Алапаевске, Нижней Туре и других городах Свердловской области.