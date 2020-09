На Урале пассажирский поезд сбил бурого медведя

В ночь с 24 на 25 сентября медведь вышел на железнодорожное полотно между Ивделем и Серовом, сообщают в Уральском управлении МВД на транспорте.

Машинист пассажирского поезда № 337 Екатеринбург — Приобье предпринял экстренное торможение, однако животное было сбито. Никто из людей при этом не пострадал. Медведь, несмотря на удар, смог скрыться. Кровь и следы вели в ближайший лес. Как сообщают в Уральском управлении МВД на транспорте, на место происшествия направлена следственно-оперативная группа, которая должна установить все обстоятельства. Напомним, сейчас поступает много сообщений о том, что медведи выходят к людям. Они были замечены в Нижнем Тагиле, Североуральске, Алапаевске, Нижней Туре и других городах Свердловской области. В поселке под Нижним Тагилом медвежонок вышел к людям

Related news: В поселке под Нижним Тагилом медвежонок вышел к людям

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter