В столице Урала разбилась насмерть мать двоих детей, пишет ИА «Уральский меридиан».

Трагедия случилась утром 26 сентября у дома на улице Старых Большевиков, 3в. Жителям окрестных домов рекомендуют не выходить на площадку с детьми, так как на месте происшествия работают следователи. В Следственном комитете сообщили, что по факту инцидента проводится проверка. Очевидцы предполагают, что погибшая выпала из окна. Тело женщины направили на судмедэкспертизу для выяснения причины смерти. Напомним, в сентябре в Екатеринбурге насмерть разбился строитель, упав с высоты на стройке. В Екатеринбурге насмерть разбился строитель

Related news: В Екатеринбурге насмерть разбился строитель

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter