На Тюменском тракте Lada Priora сбила мужчину и его двухлетнего сына

На Тюменском тракте Lada Priora сбила мужчину и его двухлетнего сына
На Тюменском тракте Lada Priora сбила мужчину и его двухлетнего сына
Сегодня, 11:52ПроисшествияФото: УГИБДД по Свердловской области
На 103-м километре Тюменского тракта Lada Priora врезалась в стоящую Lada Kalina, а затем сбила водителя и его двухлетнего сына. Также в ДТП пострадала и мама малыша.

По предварительным данным, 49-летний водитель Lada Priora не выдержал скорость и допустил столкновение с автомобилем Lada Kalina с последующим наездом на пешеходов: 23 и 2 лет. Они находились за автобусной остановкой.

23-летнего отца ребенка госпитализировали в Богдановичскую ЦРБ. У него множественные ушиба тела. Его двухлетнего сына медики осмотрели и отпустили домой: у мальчика выбиты верхние зубы и ссадины на губе. У его мамы — ушибы мягких тканей лица, сообщили в ГИБДД.

В момент ДТП водитель «Приоры» был трезв. Его водительский стаж составляет 27 лет. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства трагедии.

Напомним, днём, 25 сентября, в районе 12.00 на автодороге между Первоуральском и поселком Шаля произошло смертельное ДТП. Водитель «Шевроле» не справился с управлением и съехал в кювет и перевернулся.

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