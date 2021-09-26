На Тюменском тракте Lada Priora сбила мужчину и его двухлетнего сына

По предварительным данным, 49-летний водитель Lada Priora не выдержал скорость и допустил столкновение с автомобилем Lada Kalina с последующим наездом на пешеходов: 23 и 2 лет. Они находились за автобусной остановкой.
23-летнего отца ребенка госпитализировали в Богдановичскую ЦРБ. У него множественные ушиба тела. Его двухлетнего сына медики осмотрели и отпустили домой: у мальчика выбиты верхние зубы и ссадины на губе. У его мамы — ушибы мягких тканей лица, сообщили в ГИБДД.
В момент ДТП водитель «Приоры» был трезв. Его водительский стаж составляет 27 лет. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства трагедии.
Напомним, днём, 25 сентября, в районе 12.00 на автодороге между Первоуральском и поселком Шаля произошло смертельное ДТП. Водитель «Шевроле» не справился с управлением и съехал в кювет и перевернулся.