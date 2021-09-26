На Тюменском тракте Lada Priora сбила мужчину и его двухлетнего сына

На 103-м километре Тюменского тракта Lada Priora врезалась в стоящую Lada Kalina, а затем сбила водителя и его двухлетнего сына. Также в ДТП пострадала и мама малыша.

По предварительным данным, 49-летний водитель Lada Priora не выдержал скорость и допустил столкновение с автомобилем Lada Kalina с последующим наездом на пешеходов: 23 и 2 лет. Они находились за автобусной остановкой. 23-летнего отца ребенка госпитализировали в Богдановичскую ЦРБ. У него множественные ушиба тела. Его двухлетнего сына медики осмотрели и отпустили домой: у мальчика выбиты верхние зубы и ссадины на губе. У его мамы — ушибы мягких тканей лица, сообщили в ГИБДД. В момент ДТП водитель «Приоры» был трезв. Его водительский стаж составляет 27 лет. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства трагедии. Напомним, днём, 25 сентября, в районе 12.00 на автодороге между Первоуральском и поселком Шаля произошло смертельное ДТП. Водитель «Шевроле» не справился с управлением и съехал в кювет и перевернулся. Неопытный водитель устроил смертельное ДТП под Первоуральском

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter