Показывает, что жива: тагильчанин забрал у жены дочь и завёл для нее Instagram

История началась несколько лет назад, когда молодая семья приехали с Украины в Нижний Тагил. В 2018 году у пары родилась дочь, но молодые люди решили расстаться. Женщина с ребенком уехала в Белгородскую область, но отец разыскал малышку и забрал себе. Мать девочки через суд добилась ограничения отца в родительских правах, но мужчина не собирается возвращать дочь.
Я не исполняю решение суда, потому что у бывшей супруги нет жилья, нет постоянной прописки, нет работы, она в данный момент находится под уголовной ответственностью,заявил мужчина Е1.
Следователи возбудил уголовное дело после пропажи ребенка по стать е «безвестного исчезновения» ребенка. В настоящее время девочка объявлена в розыск.
Чтобы доказать, что ребенок жив, её отец завел аккаунт в Instagram, где выкладывает фото с дочкой.
В Следственном комитет от комментариев воздержались.
Напомним, в СКР возбудили уголовное дело после того, как свердловский таксист похитил свою двухлетнюю дочь и увез ее в Казань. Мужчина пояснил, что мать девочки не дает ему видеться с ребенком.