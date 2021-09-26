Показывает, что жива: тагильчанин забрал у жены дочь и завёл для нее Instagram

Показывает, что жива: тагильчанин забрал у жены дочь и завёл для нее Instagram
Показывает, что жива: тагильчанин забрал у жены дочь и завёл для нее Instagram
Сегодня, 13:53ПроисшествияФото: 1МI
Житель Нижнего Тагила забрал свою дочь у матери после развода и не планирует её возвращать, несмотря на решение суда и возбуждение уголовного дела. Чтобы доказать правоохранителям, что ребенок жив, мужчина завел для 3-летней дочери Instagram.

История началась несколько лет назад, когда молодая семья приехали с Украины в Нижний Тагил. В 2018 году у пары родилась дочь, но молодые люди решили расстаться. Женщина с ребенком уехала в Белгородскую область, но отец разыскал малышку и забрал себе. Мать девочки через суд добилась ограничения отца в родительских правах, но мужчина не собирается возвращать дочь.

Я не исполняю решение суда, потому что у бывшей супруги нет жилья, нет постоянной прописки, нет работы, она в данный момент находится под уголовной ответственностью,заявил мужчина Е1.

Следователи возбудил уголовное дело после пропажи ребенка по стать е «безвестного исчезновения» ребенка. В настоящее время девочка объявлена в розыск.

Чтобы доказать, что ребенок жив, её отец завел аккаунт в Instagram, где выкладывает фото с дочкой.

В Следственном комитет от комментариев воздержались.

Напомним, в СКР возбудили уголовное дело после того, как свердловский таксист похитил свою двухлетнюю дочь и увез ее в Казань. Мужчина пояснил, что мать девочки не дает ему видеться с ребенком.

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