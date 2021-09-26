Привитый мужчина умер от коронавируса в Екатеринбурге

В коронавирусной больнице Екатеринбурга скончался мужчина, который прошел полный курс вакцинации. Информация об этом появилась в аккаунте в Instagram главврача ГКБ №24 Алексея Малинкина.

Как отмечает медик, вакцинация пройдена три месяца назад. Пациент был привит препаратом «Спутник V». Главврач не озвучил возраст пациента. За один день в больнице скончалось 6 человек, госпитализированы были 24, из них 7 — с прививками от коронавируса. Алексей Малинкин ежедневно публикует статистику по своей больнице в Instagram. Изначально он написал, что будет делать это до тех пор, пока все не привьются. Ранее медики уже отмечали тот факт, что полная вакцинация не гарантирует 100% гарантии от смерти. Однако прививки снижают риск тяжелого и летального исхода. Напомним, в Свердловской области, как и прогнозировалось медиками, к концу сентября ухудшилась эпидемиологическая ситуация. Врач, эксперт лабораторной диагностики Александр Соловьев рассказал о том, что нас ждет, если не ввести более строгие меры в школах. Введут ли в школах дистант? Уральский медик о ситуации с коронавирусом

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