Привитый мужчина умер от коронавируса в Екатеринбурге

Привитый мужчина умер от коронавируса в Екатеринбурге
Привитый мужчина умер от коронавируса в Екатеринбурге
Сегодня, 12:54ПроисшествияФото: 1МI
В коронавирусной больнице Екатеринбурга скончался мужчина, который прошел полный курс вакцинации. Информация об этом появилась в аккаунте в Instagram главврача ГКБ №24 Алексея Малинкина.

Как отмечает медик, вакцинация пройдена три месяца назад. Пациент был привит препаратом «Спутник V».

Главврач не озвучил возраст пациента. За один день в больнице скончалось 6 человек, госпитализированы были 24, из них 7 — с прививками от коронавируса.

Алексей Малинкин ежедневно публикует статистику по своей больнице в Instagram. Изначально он написал, что будет делать это до тех пор, пока все не привьются.

Ранее медики уже отмечали тот факт, что полная вакцинация не гарантирует 100% гарантии от смерти. Однако прививки снижают риск тяжелого и летального исхода.

Напомним, в Свердловской области, как и прогнозировалось медиками, к концу сентября ухудшилась эпидемиологическая ситуация. Врач, эксперт лабораторной диагностики Александр Соловьев рассказал о том, что нас ждет, если не ввести более строгие меры в школах.

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