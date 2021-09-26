Спасенному из пожара в Невьянске котенку грозит усыпление

Местные жители подобрали котенка, которого пожарные Невьянска вытащили из горящей квартиры и реанимировали. Животное назвали Эшли — оказалось, что это молодая кошка, у которой есть проблемы со здоровьем, сообщается в паблике волонтеров «Котодом» во ВКонтакте. Забравшие питомца уральцы отвезли котенка в ветклинику, где Эшли поставили три укола и рекомендовали ждать — животное не встает на лапы и ходит в туалет под себя.
Волонтеры забрали кошку и увезли её в другую клинику, где провели питомцу тщательное обследование.
Есть подозрение на травму в области шеи, на задние лапки опора лучше, на передние — плохо, особенно на левую. Эшли заваливается, утыкаясь мордочкой, ей очень сложно развернуться, рассказали зоозащитники.
Напомним, 23 сентября во время пожара в одной из квартир Невьянска спасатели обнаружили в ванной котенка без признаков жизни. Животное вынесли на улицу и реанимировали — спасатели сделали кошке непрямой массаж сердца и дали кислород из специального устройство. Видео спасения животного выложена на сайте МЧС.