Теплотрасса загорелась на Вагонке в Нижнем Тагиле

Теплотрасса загорелась на Вагонке в Нижнем Тагиле
Теплотрасса загорелась на Вагонке в Нижнем Тагиле
Сегодня, 22:05ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
В районе «Пихтовых гор» в Нижнем Тагиле огонь охватил теплотрассу. По предварительным данным, никто не пострадал.

О возгорании в Дзержинском районе Нижнего Тагила сообщили пользователи соцсетей. По словам местного жителя, загорелась теплотрасса, на которой проживали два человека, сообщает паблик «Инцидент Нижний Тагил» во ВКонтакте.

К счастью, в момент возгорания люди, проживающие там, отсутствовали. На месте пожара работал пожарный расчет, поделился с подписчиками житель Вагонки Константин.

Напомним, в Кировграде местного жителя обвиняют в убийстве своей знакомой и её детей. По предварительным данным, злоумышленник устроил пожар в квартире, чтобы замести следы преступления.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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