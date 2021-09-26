Выживший после трагедии на Эльбрусе рассказал об еще одном теле в горах

Выживший после трагедии на Эльбрусе рассказал об еще одном теле в горах
Выживший после трагедии на Эльбрусе рассказал об еще одном теле в горах
Сегодня, 16:45ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
Альпинист Дмитрий Долгов, выживший в результате трагической экспедиции на Эльбрусе 24 сентября, рассказал об еще одном теле на спуске с горы. Турист предположил, что умерших там может быть и больше.

Еще не одно тело предстоит достать сотрудникам МЧС на Эльбрусе. По словам одного из спасенных альпинистов Дмитрия Долгова, он видел тело еще одного туриста на спуске с горы. Выживший отметил, что погибший не принадлежит к их группе.

Мы, когда искали дорогу вниз, увидели парня. Все пишут, что пять погибших, там еще шестой лежит, может, больше. Там парень лежал, мужичок лет от 40, рассказал Долгов «Рен-ТВ».

Рядом с телом были некоторые вещи — термос и туристическая экипировка.

Спасатели в настоящий момент отправились в горы для транспортировки тел погибших альпинистов. Подъем на гору осложняют неблагоприятные погодные условия — порывистый ветер и низкая температура.

Напомним, свердловчанка, находившаяся в составе туристской группы, погибла во время спуска с Эльбруса. По факту гибели альпинистов возбуждено уголовное дело.

Материалы по теме:
МЧСтуристытуристальпинизмальпинистэльбрус
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы