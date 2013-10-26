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В ДТП по пути из Нижнего Тагила погибли 3 человека (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В ДТП по пути из Нижнего Тагила погибли 3 человека (ФОТО)

26 октября 2013, 11:15Происшествия
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