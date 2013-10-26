В ДТП по пути из Нижнего Тагила погибли 3 человека (ФОТО)

В автомобиле ВАЗ находились три человека – водитель и два пассажира – мужчины 1986 и 1987 годов рождения. Все они скончались на месте ДТП от полученных травм. Водитель автомобиля Renault получил ушиб правой голени, водитель грузового автомобиля не пострадал. В Renault и грузовом автомобиле пассажиров не было, сообщают в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.

За рулем автомобиля Renault Megan находился мужчина 1986г.р., житель города Верхотурья. Из его объяснения следует, что он выехал из Серова в сторону Верхотурья, двигался со скоростью около 90 км/ч. В попутном направлении в зоне видимости других автомобилей не было, во встречном направлении ехал грузовой автомобиль МАЗ. Когда до грузовика оставалось около 200 метров – неожиданно из-за него на полосу встречного движения выехал автомобиль ВАЗ и начал совершать маневр обгона. Понимая, что из-за незначительного расстояния между автомобилями водитель автомобиля ВАЗ не успеет завершить маневр, водитель Renault Megan начал тормозить и принимать вправо. Однако столкновения избежать не удалось. Дальнейшие развитие событий мужчина пояснить не смог. Когда автомобиль наконец остановился, он оказался в кювете слева по ходу его первоначального движения.

Фотографии с сайта 66.ру

Грузовой автомобиль двигался из Екатеринбурга в Карпинск с металлическим грузом со скоростью, со слов водителя, примерно 70-75 км/ч. Мужчина пояснил, что также видел, как водитель отечественного автомобиля начал совершать обгон и понимал, что расстояние до автомобиля Рено слишком маленькое для безопасного завершения данного маневра. Чтобы предотвратить ДТП, он начал тормозить и принимать вправо. После столкновения легковых автомобилей их отбросило под МАЗ. Затем водитель грузового автомобиля потерял управления и съехал в кювет.

Оба водителя отмечают, что проезжая часть была сухая, видимость была отличная. Установлено, что водитель автомобиля ВАЗ, молодой человек 1991 года рождения, имел водительский стаж 4 года. Получив права в августе 2009 года, через два года был лишен права управления на 18 месяцев за управление транспортным средством в состоянии опьянения. С момента истечения срока лишения молодой человек еще 5 раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД, в том числе три раза за превышение скорости. Четыре из пяти штрафов не оплачены.

Фотографии с сайта 66.ру

Пассажир 1986 года сидел на переднем пассажирском сидении. Второй пассажир, мужчина 1987 г.р. сидел на заднем пассажирском сидении за водителем и не был пристегнут ремнем безопасности. В момент ДТП от удара он вылетел из автомобиля. Все трое погибших проживали в Серове. В этот вечер они направлялись с учебы в Нижнем Тагиле домой, чтобы провести там выходные дни.

Как пояснила знакомая погибшего пассажира 1987 г.р., она была знакома с водителем автомобиля ВАЗ. Девушка в разговоре с сотрудниками полиции характеризовала его как очень опасного водителя, часто превышающего скорость и допускающего иные нарушения ПДД. Именно по этой причине она всегда очень опасалась за жизнь и здоровье своего друга, когда знала, что он ездит в автомобиле с этим водителем.