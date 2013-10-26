В Нижнем Тагиле полиция ликвидировала наркопритон (ФОТО)

Для проверки сообщения по указанному адресу выдвинулись оперативники уголовного розыска и участковые уполномоченные. В злополучной квартире ими были задержаны семь человек, которые ранее уже привлекались уголовной ответственности за совершение преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков.

Стражи порядка установили, что организатором наркопритона является 29-летний неработающий местный житель, который снимал данную квартиру. По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело по статье 232 УК Российской Федерации - организация или содержание наркопритонов для потребления наркотических средств.

Фотографии пресс-службы МВД по Свердловской области

В ходе осмотра жилища было обнаружено свыше двухсот граммов различных наркотических веществ. Они направлены на исследование в экспертно-криминалистический отдел № 1 ГУ МВД России по Свердловской области по обслуживанию Межмуниципального управления МВД России «Нижнетагильское». По его результатам будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела по фактам незаконного хранения, приобретения наркотических и психотропных веществ. В настоящее время организатор наркопритона арестован и содержится под стражей рассказал начальник отдела полиции № 16 полковник полиции Ильдар Садрисламов.

Полиция призывает граждан сообщать в органы внутренних дел обо всех «нехороших квартирах», где, предположительно, собираются наркозависимые лица. Любая информация, поступившая в дежурную часть, по телефону доверия - 97-62-21, или по линии 02, будет тщательно проверена, а по результатам проверочных и оперативных мероприятий принято процессуальное решение.