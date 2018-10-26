14-летний подросток из многодетной семьи пропал в поселке Большой Исток

По словам матери подростка, мальчик ушел из дома и не вернулся. Владимир ранее уходил из дома, но всегда возвращался сам. Мальчик состоит на учете в ПДН.

Ребенок был одет в пуховик и джинсы темного цвета, черную шапку и черные ботинки. Рост подростка - 140-150 см.

Фото: фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД России по Свердловской области

Как сообщил глава пресс-службы Свердловского полицейского главка Валерий Горелых, пропавший мальчик из многодетной семьи, один ребенок из этой семьи погиб. Кроме Владимира в семье воспитываются еще один мальчик и две девочки. Родители пропавшего Владимира Рогозникова ранее привлекались к ответственности за неисполнение своих обязанностей по воспитанию детей.