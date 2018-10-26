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14-летний подросток из многодетной семьи пропал в поселке Большой Исток
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Light track road city train tunnel 906509 pxhere.com

14-летний подросток из многодетной семьи пропал в поселке Большой Исток

Сегодня, 20:58ПроисшествияФото: pxhere.com
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