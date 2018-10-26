14-летний подросток из многодетной семьи пропал в поселке Большой Исток
Сегодня, 20:58ПроисшествияФото: pxhere.com
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
14-летний Владимир Рогозников из поселка Большой Исток пропал 22 октября. Его ищут волонтеры и полицейские.
По словам матери подростка, мальчик ушел из дома и не вернулся. Владимир ранее уходил из дома, но всегда возвращался сам. Мальчик состоит на учете в ПДН.
Ребенок был одет в пуховик и джинсы темного цвета, черную шапку и черные ботинки. Рост подростка - 140-150 см.
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Фото: фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД России по Свердловской области
Как сообщил глава пресс-службы Свердловского полицейского главка Валерий Горелых, пропавший мальчик из многодетной семьи, один ребенок из этой семьи погиб. Кроме Владимира в семье воспитываются еще один мальчик и две девочки. Родители пропавшего Владимира Рогозникова ранее привлекались к ответственности за неисполнение своих обязанностей по воспитанию детей.
Также сообщается, что в поисках 14-летнего ребенка задействованы волонтеры и сотрудники полиции Сысерти.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей