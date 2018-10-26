Ангар площадью 1200 кв метров горел в Тавде

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Пожар в ангаре с пиломатериалами и мебелью локализован в Тавде на улице Матросова.
Сюжеты: Пригород
Сообщение о пожаре поступило в 10:27 по местному времени, после чего на место происшествия выехали спасатели. На месте работали 21 человек личного состава и 10 единиц пожарно-спасательной техники. Пожару присвоили высшую степень сложность, тушение осложняется тем, что здание ангара имеет большую горячую загрузку. Пожар был потушен спустя полтора часа.
Есть информация, что до приезда пожарных 15 человек самостоятельно эвакуировались, никто не пострадал. Причины возгорания устанавливаются, пишет «Облгазета».
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