Глава Верхотурья сбил 12-летнего мальчика и уехал с места ДТП
Сегодня, 12:47ПроисшествияФото: pixabay.com
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25 октября около 15:00 на улице Советской в Верхотурье мэр города Александр Лиханов сбил ребенка. Мальчик не получил серьезных травм, и глава города уехал, не сообщив о происшествии в полицию.
Как рассказал пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, 12-летний ребенок перебегал дорогу и столкнулся с автомобилем Лиханова по касательной. Водитель остановился и сообщил мальчику свое имя. Сбитый ребенок не получил серьезные травмы, поэтому убежал домой.
Позже родители, узнав о случившимся, привели мальчика в больницу на осмотр. В полиции просмотрели камеры уличного видеонаблюдения выясняли все обстоятельства ДТП.
В территориальном ОВД заведено два административных дела по статьям «Причинение легкого вреда здоровью» и «Оставление места аварии». В целях неотвратимости наказания дело находится под контролем руководства ГУ МВД области,сообщил Валерий Горелых.
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