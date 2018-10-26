Глава Верхотурья сбил 12-летнего мальчика и уехал с места ДТП

Как рассказал пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, 12-летний ребенок перебегал дорогу и столкнулся с автомобилем Лиханова по касательной. Водитель остановился и сообщил мальчику свое имя. Сбитый ребенок не получил серьезные травмы, поэтому убежал домой.

Позже родители, узнав о случившимся, привели мальчика в больницу на осмотр. В полиции просмотрели камеры уличного видеонаблюдения выясняли все обстоятельства ДТП.