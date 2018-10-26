Немецкий консул был ограблен на 2 млн рублей в центре Екатеринбурга
Сегодня, 09:10ПроисшествияФото: pixabay.com
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25 октября в Екатеринбурге около бизнес-центра «Высоцкий» неизвестные ограбили консула из Германии. По некоторым данным, ущерб составил 2 млн рублей.
Сюжеты: Екатеринбург
Ограбление произошло около входной двери в БЦ «Высоцкий». Один из грабителей выхватил у немецкого консула сумку, прыгнул в белый автомобиль, где его ждал сообщник, и они скрылись с места преступления.
Ограбление произошло в тот день, когда консульство Германии переезжало в новый офис, находящийся в бизнес-центре.
По факту происшествия заведено уголовное дело по статье «Грабеж». Сотрудники полиции проводят комплекс розыскных мероприятий, пишет «Комсомольская правда».
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