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Немецкий консул был ограблен на 2 млн рублей в центре Екатеринбурга
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Ruble 1648163 960 720

Немецкий консул был ограблен на 2 млн рублей в центре Екатеринбурга

Сегодня, 09:10ПроисшествияФото: pixabay.com
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