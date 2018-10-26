Отключения воды удалось избежать: авария на водоводе ГГМ будет устранена 26 октября

25 октября около 4:50 диспетчеру ООО «Водоканал-НТ» поступило сообщение о снижении давления на насосной станции второго подъема и на насосных станциях ГГМ. Специалисты, выехавшие на место происшествия, обнаружили прорыв трубы диаметром 600 мм в зеленой зоне недалеко от дома на улице Максима Горького, 25.

В 6:30 авария была локализована. Потребители были переключены на резервную схему водоснабжения. Директор ООО «Водоканал-НТ» Вячеслав Таран пояснил, что возможно частичное ухудшение качества холодной воды, поступавшей 25 октября в дома тагильчан, однако данная мера позволила избежать полного отключения водоснабжения из-за протечки.

Авария будет полностью устранена 26 октября, и водоснабжение будет переведено на основную схему.