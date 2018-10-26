Перелом позвоночника: ученики школы №50 в Екатеринубрге избили четвероклассника

Как рассказала мама пострадавшего ребенка, его бил пятиклассник в компании шестерых друзей, которые наблюдали за происходящим и не давали мальчику убежать. В результате драки у четвероклассника сломана шея.

Медики поставили диагноз – компрессионный перелом четвертого и пятого позвонков первой степени. Мальчик полторы недели провел в больнице, еще две – дома. В течение полугода ребенку придется носить поддерживающий корсет.

По словам мамы мальчика, руководство школы не хочет разбираться в ситуации. Директор школы во всем обвиняет пострадавшего ребенка, сотрудники полиции лишь один раз опросили мальчика. Женщина обратилась с жалобой в «Уральский родительский комитет», пишет Ura.ru.

В любой ситуации всегда обвиняют моего сына, даже если он защищается. Мой сын с первого класса обучается в данной школе и постоянно жалуется на отношение учителя и некоторых одноклассников,рассказала мама четвероклассника.

По словам президента «Уральского родительского комитета» Евгения Жабреева, школа никак не реагирует на случившееся.