Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Перелом позвоночника: ученики школы №50 в Екатеринубрге избили четвероклассника
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
Fist bump 933916 960 720

Перелом позвоночника: ученики школы №50 в Екатеринубрге избили четвероклассника

Сегодня, 14:22ПроисшествияФото: pixabay.com
Читайте
также
Осенний хвостофест, эбру и топиарий. Где провести выходные в Нижнем Тагиле?
Никому не нужно? Заброшенное здание полиции в Нижнем Тагиле привлекает маргиналов
Мазут, «Кока-Кола», нефть: коричневая жидкость из крана в доме в Нижнем Тагиле